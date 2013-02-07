Требуется рекламная кампания

В общем требуется пройтись по 50-100 зарубежным форумам определенной тематики, найти более-менее подходящую категорию (вроде рекламной) и добавить туда текст, который я предоставлю. Форумы на английском.

Отчеты в Exel, первая ячейка форум, потом, логин, пароль и сама ссылка на топик

За один успешно добавленный рекламный текст 5 руб. (0.16 центов США или 1.30 гривен)