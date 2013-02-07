Требуется рекламная кампания

Нужен качественный рерайт и копирайт статей на тематику по ремонту квартир. Объемы большие. 1-1.5$ - 1000.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем требуется пройтись по 50-100 зарубежным форумам определенной тематики, найти более-менее подходящую категорию (вроде рекламной) и добавить туда текст, который я предоставлю. Форумы на английском.
Отчеты в Exel, первая ячейка форум, потом, логин, пароль и сама ссылка на топик
За один успешно добавленный рекламный текст 5 руб. (0.16 центов США или 1.30 гривен)
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