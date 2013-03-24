Тексты на автомобильную тематику

Нужно 120 страниц уникального контента для сайта, тема околоюридическая, законы, указы, нормативные акты - что-то в этом ключе, не сильно важно, главное чтобы более менее внятно все смотрелось. Пишите цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно писать тексты по заданным ключевым словам.
Требования:
— объём 1 000 символов каждая статья без пробелов;
— уникальность минимум 97% по Advego;
— в тексте употреблять ключевик 2–4 раза, можно склонять;
— грамматически, орфографически правильная статья;
— предоставлять в формате word все тексты в одном документе, а не по одному. Выделять ключевые слова в тексте. Пример оформления статей прикрепляю.
Оплата:
— 30 рублей за статью (30 рублей за 1к символов);
— WMR.
Порядок работы:
1. Присылаю 5 ключевиков, по которым вы пишите 5 текстов;
2. Вы присылаете готовые тексты с указанием WMR кошелька на почту [email protected]. В теме письма писать количество статей в документе, свой логин на weblancer и тематику работ. Например "5 статей на финансовую тематику от Иванова Ивана (ivanchik)»;
3. Оплата после получения статей. По 5 (150 рублей) или 10 статей (300 рублей);
4. Оплата в течении 24 часов с момента получения мной текстов.
5. По предоплате работаю только в случае наличия у вас отзывов и длительного пребывания на этом сайте.
Вот ключевики:
шевроле официальный дилер в москве
сузуки гранд витара отзывы владельцев
мазда сх 5 отзывы владельцев
официальный дилер рено в москве
технические характеристики ниссан х трейл
рено дастер комплектации и цены
фольксваген поло седан отзывы владельцев
рено сандеро степвей отзывы владельцев
сузуки гранд витара технические характеристики
мазда сх 5 технические характеристики
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