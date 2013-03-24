Статьи на туристическую тематику

Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25-50 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное наличие заказов 2. Премии по итогам выполнения работы (качество, сроки) 3. Возможность выбора тематики. Требования: 1. Дисциплинированность 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно писать тексты по заданным ключевым словам.
Требования:
— объём 1 000 символов каждая статья без пробелов;
— уникальность минимум 97% по Advego;
— в тексте употреблять ключевик 2–4 раза, можно склонять;
— грамматически, орфографически правильная статья;
— предоставлять в формате word все тексты в одном документе, а не по одному. Выделять ключевые слова в тексте. Пример оформления статей прикрепляю.
Оплата:
— 30 рублей за статью (30 рублей за 1к символов);
— WMR.
Порядок работы:
1. Присылаю 5 ключевиков, по которым вы пишите 5 текстов;
2. Вы присылаете готовые тексты с указанием WMR кошелька на почту [email protected]. В теме письма писать количество статей в документе, свой логин на weblancer и тематику работ. Например "5 статей на финансовую тематику от Иванова Ивана (ivanchik)»;
3. Оплата после получения статей. По 5 (150 рублей) или 10 статей (300 рублей);
4. Оплата в течении 24 часов с момента получения мной текстов.
5. По предоплате работаю только в случае наличия у вас отзывов и длительного пребывания на этом сайте.
Вот ключевики:
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