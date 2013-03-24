Статьи на туристическую тематику

Нужно писать тексты по заданным ключевым словам.

Требования:

— объём 1 000 символов каждая статья без пробелов;

— уникальность минимум 97% по Advego;

— в тексте употреблять ключевик 2–4 раза, можно склонять;

— грамматически, орфографически правильная статья;

— предоставлять в формате word все тексты в одном документе, а не по одному. Выделять ключевые слова в тексте. Пример оформления статей прикрепляю.

Оплата:

— 30 рублей за статью (30 рублей за 1к символов);

— WMR.

Порядок работы:

1. Присылаю 5 ключевиков, по которым вы пишите 5 текстов;

2. Вы присылаете готовые тексты с указанием WMR кошелька на почту [email protected]. В теме письма писать количество статей в документе, свой логин на weblancer и тематику работ. Например "5 статей на финансовую тематику от Иванова Ивана (ivanchik)»;

3. Оплата после получения статей. По 5 (150 рублей) или 10 статей (300 рублей);

4. Оплата в течении 24 часов с момента получения мной текстов.

5. По предоплате работаю только в случае наличия у вас отзывов и длительного пребывания на этом сайте.

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