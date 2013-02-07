Переводчик статей для портала о дизайне интерьера

Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25-50 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное наличие заказов 2. Премии по итогам выполнения работы (качество, сроки) 3. Возможность выбора тематики. Требования: 1. Дисциплинированность 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на постоянной основе переводить статьи из нескольких англоязычных ресурсов на русский язык.
Перевод подразумевает - перевод через переводчик (например google translate), и редактирование текста для придания ему стилистики и вида готового для чтения.
Ориентировочный размер статьи: 2500-3000 знаков с пробелами.
Готовая статья обязательно должна быть уникальной.
Примеры статей с которыми предстоит работать:
- http://www.adriennechinn.co.uk/article-window-treatments.htm
- http://www.homedesigndirectory.com.au/furniture/furniture-styles.shtml#.URIdQr-Exyx
- http://www.houzz.com/ideabooks/3924385/list/Chinoiserie-Sends-Rooms-on-Flights-of-Fancy
Сотрудничество долгосрочное.
Предлагайте
- стоимость написания статьи (или за 1000 знаков)
- объем, который Вы можете выполнить за 1 мес.
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