Переводчик статей для портала о дизайне интерьера

Спасибо Таше за профессиональный подход к выполнению заданий! Тексты легкие, приятные, грамотные и литературные. Также хотелось бы отметить серьезное отношение к работе, исполнение в нужные сроки и всегда хорошее настроение! Очень рекомендую, как исполнителя, который понимает с полуслова и выполнит все задачи без проблем! С удовольствием еще с Вами поработаем! :)