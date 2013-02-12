Описания товаров, товарных групп и новость

Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25-50 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное наличие заказов 2. Премии по итогам выполнения работы (качество, сроки) 3. Возможность выбора тематики. Требования: 1. Дисциплинированность 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются описания по 300-500 для следующих товарных групп, они же описания принтеров:
http://chernilki.ru/epson-stylus-xp-103.html ,
http://chernilki.ru/epson-stylus-xp-203.html ,
http://chernilki.ru/epson-stylus-xp-207.html ,
http://chernilki.ru/epson-stylus-xp-303.html ,
http://chernilki.ru/epson-stylus-xp-306.html ,
http://chernilki.ru/epson-stylus-xp-33.html ,
http://chernilki.ru/epson-stylus-xp-403.html ,
http://chernilki.ru/epson-stylus-xp-406.html ,
http://chernilki.ru/stylus-l100.html .
Описание для http://chernilki.ru/perezapravljaemye-kartridzhi-dlja-epson-xp-33-xp-103-xp-203-xp-207-xp-303-xp-306-xp-403-xp-406-s-chipami.html
И новость на этот сайт о том, что доступны к приобретению картриджи из ссылки выше, что-то посвежей, чем "спешим вам сообщить, что теперь вы можете приобрести у нас такие-то картриджи к таким-то принтерам".
Огромная просьба: отписывайтесь сразу с ценами на всё либо с ценами по отдельности и со сроками - проектик мизерный и нет желания тратить время на общение с каждым для выяснения цены и сроков большее, чем требуется даже для реализации проекта целиком.
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