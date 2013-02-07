Нужен специалист-медик

Привет, нужен копирайтер разбирающийся в чайной тематике для написания текстов в интернет магазине чая. Указывайте желаемую стоимость работ. ТК ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО МЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ МИНИ-ТЕНДЕР. Напишите пожалуйста 1 текст примерно на 1000 знаков для категории интернет-магазина "зеленый ...
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Говорят, что врачи сами себя медиками не называют, поэтому сразу приношу свои извинения, если такой формулировкой кого-то задену. Нам требуется человек, желательно с медицинским образованием, в идеале стоматолог по образованию. Задачи: тексты для стоматологической клиники, плюс нескольких салонов красоты. Всего 2—4 текста в день, не больше. Объем до 5—10 тысяч символов в сутки, можно сдавать в любой неделе все сразу, по частям. Оплата предпочтительно вебмани, но есть возможность яндексденьгами. Приступать уже вчера. Оплата из расчета 50—70 рублей/1000 знаков для стоматологов, 40—60 для салонов красоты. Можно поденно, понедельно, помесячно. Данное сообщение является четким ТЗ, т.е. если вам требуется 5 дней на написание одной статьи, или вы хотели бы писать по 300, 400, 500 и т.д. за 1000 знаков, то мы, к сожалению, не располагаем ни такими суммами, ни таким сроком.
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