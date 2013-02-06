Чайный копирайтинг

$50
КопирайтингЗакрыт52 заявки575 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет, нужен копирайтер разбирающийся в чайной тематике для написания текстов в интернет магазине чая. Указывайте желаемую стоимость работ.

ТК ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО МЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ МИНИ-ТЕНДЕР.

Напишите пожалуйста 1 текст примерно на 1000 знаков для категории интернет-магазина "зеленый чай".

текст должен содержать:

1 узнавание проблемы клиента

2 предложение решения

3 на кого не распространяется предложение

4 измеримые показательные выгоды

6 призыв к действию купить

7 deadline (если возьмете позже - товара уже не будет)

8 другие бонусы

9 100% гарантия с возвратом средств

работы присылайте на почту gday2k(at)gmail.com

так же пишите стоимость за этот текст

победитель получает оплату за свой текст + заказ около 11 000 знаков + лояльность для дальнейшего сотрудничества.

11 лет назад
gsar_skyes
Филипп 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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