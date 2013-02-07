Авторы на строительный проект

КопирайтингЗавершен28 заявок365 просмотров
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Требуются авторы на постоянное сотрудничество на строительный проект.

Отпишитесь пожалуйста:

1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать?

2. Об опыте работы над строительными проектами/в реальном строительстве (приложите ссылки на примеры статей)

3. О цене за тысячу символов с пробелами

В личку прошу не писать, все предложения выкладывать сюда.

P.S. Так как на веблансере я не так давно- работать будем по предоплате.

11 лет назад
EFilatov
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
weisser
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Проработали с Михаилом продолжительное время. Автор очень сильный, пишет по делу, находит порой очень интересную и необычную информацию. С трудными задачами Михаил справляется с блеском. Мои рекомендации.
Один из лучших заказчиков в моей практике! Меня всегда особенно интересуют в заказчике две вещи: понимание технической стороны и аккуратность в расчетах. 1.) Техническое задание. Удивили предельно точные технические задания, которые проработаны практически идеально. Сама постановка ТЗ очень обстоятельная и профессиональная. 2.) Оплата. Ни разу не возникло ни единой проблемы. Однажды оплатил текст даже несмотря на то, что посчитал его неудовлетворительным по качеству. Все расчеты точны и своевременны. Одним словом, очень финансово чистоплотный заказчик. Рекомендую и сам надеюсь когда-нибудь продолжить сотрудничество.
cherry19
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$50
10 дней
Ольга быстро выполнила данную ей работу. ТЗ было написано хорошо, замечаний нет. Статья полностью готова для публикации, надеюсь дальнейшее сотрудничество будет плодотворным.
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ - подробно рассказан каждый пункт работы. Своевременная оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Raevka
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Великолепное знание и понимание материала. Отлично справляется со своими ТЗ. Пишет грамотно, уверенно, красиво.
moneygreb
Виктор 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Виктор качественно и в срок выполнил задание: - Текст отличается доступностью, легко читается и воспринимается. - Были соблюдены все пожелания и требования. - Материал был полностью готов к публикации, что очень важно при создание сайтов Также нужно отметить общее положительное впечатление: трудолюбие, пунктуальность и профессионализм Виктора.
Понравилось начало сотрудничества с этим заказчиком. Буду рад и дальше писать для Евгения!
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