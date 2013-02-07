Авторы на строительный проект

Один из лучших заказчиков в моей практике! Меня всегда особенно интересуют в заказчике две вещи: понимание технической стороны и аккуратность в расчетах. 1.) Техническое задание. Удивили предельно точные технические задания, которые проработаны практически идеально. Сама постановка ТЗ очень обстоятельная и профессиональная. 2.) Оплата. Ни разу не возникло ни единой проблемы. Однажды оплатил текст даже несмотря на то, что посчитал его неудовлетворительным по качеству. Все расчеты точны и своевременны. Одним словом, очень финансово чистоплотный заказчик. Рекомендую и сам надеюсь когда-нибудь продолжить сотрудничество.