Авторы на строительный проект

Привет, нужен копирайтер разбирающийся в чайной тематике для написания текстов в интернет магазине чая. Указывайте желаемую стоимость работ. ТК ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО МЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ МИНИ-ТЕНДЕР. Напишите пожалуйста 1 текст примерно на 1000 знаков для категории интернет-магазина "зеленый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы на постоянное сотрудничество на строительный проект.
Отпишитесь пожалуйста:
1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать?
2. Об опыте работы над строительными проектами/в реальном строительстве (приложите ссылки на примеры статей)
3. О цене за тысячу символов с пробелами
В личку прошу не писать, все предложения выкладывать сюда.
P.S. Так как на веблансере я не так давно- работать будем по предоплате.
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