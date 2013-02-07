Нужны идейные администраторы в группу вконтакте

Привет, нужен копирайтер разбирающийся в чайной тематике для написания текстов в интернет магазине чая. Указывайте желаемую стоимость работ. ТК ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО МЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ МИНИ-ТЕНДЕР. Напишите пожалуйста 1 текст примерно на 1000 знаков для категории интернет-магазина "зеленый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую вас,дорогие фрилансеры и просто люди!
В новый, активно развивающийся проект, требуются тематические админы для создания постов. Можно выбрать любую тему, перечислены ниже. Оплата за каждый одобренный пост, выплаты еженедельно.
Оплата – 20 руб за пост.
Варианты работы:
- поиск информации и рерайт, поиск и прикрепление хорошего фото;
- написание уникальных текстов, поиск и прикрепление хорошего фото;
Только с опытом.
Количество символов – НЕ ВАЖНО, главное, чтобы пост был сильный.
Также нужен специалист по поиску интересной информации в интернете, в том числе в соцсетях (оплата постатейно – 10 руб за одобренную статью/пост)
Мы рассказываем о любви и красоте природы, о здоровом образе жизни, о Родовых поместьях, о заботе о Земле, об экологичном сознании, об осознанном родительстве и домашних родах, о здоровом питании и так далее...
Открыты вакансии на следующие тематики:
- вегетарианство и здоровое питание;
- экология;
- Родовые поместья;
- осознанное родительство, домашние роды;
- фотоподборки;
Ждем позитивных жизнерадостных людей с опытом, обязательно разделяющих взгляды выбранной тематики/тематик.
Обязательно указывайте тематики, которые можете вести.
Без испытательных сроков :)))
Если что-то не одобряется – БЕЗ ОБИД))))) Скажем почему и направим)
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