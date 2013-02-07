Нужны идейные администраторы в группу вконтакте

Приветствую вас,дорогие фрилансеры и просто люди!

В новый, активно развивающийся проект, требуются тематические админы для создания постов. Можно выбрать любую тему, перечислены ниже. Оплата за каждый одобренный пост, выплаты еженедельно.

Оплата – 20 руб за пост.

Варианты работы:

- поиск информации и рерайт, поиск и прикрепление хорошего фото;

- написание уникальных текстов, поиск и прикрепление хорошего фото;

Только с опытом.

Количество символов – НЕ ВАЖНО, главное, чтобы пост был сильный.

Также нужен специалист по поиску интересной информации в интернете, в том числе в соцсетях (оплата постатейно – 10 руб за одобренную статью/пост)

Мы рассказываем о любви и красоте природы, о здоровом образе жизни, о Родовых поместьях, о заботе о Земле, об экологичном сознании, об осознанном родительстве и домашних родах, о здоровом питании и так далее...

Открыты вакансии на следующие тематики:

- вегетарианство и здоровое питание;

- экология;

- Родовые поместья;

- осознанное родительство, домашние роды;

- фотоподборки;

Ждем позитивных жизнерадостных людей с опытом, обязательно разделяющих взгляды выбранной тематики/тематик.

Обязательно указывайте тематики, которые можете вести.

Без испытательных сроков :)))

Если что-то не одобряется – БЕЗ ОБИД))))) Скажем почему и направим)