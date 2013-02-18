Исполнитель для размещения отзывов на площадках

Говорят, что врачи сами себя медиками не называют, поэтому сразу приношу свои извинения, если такой формулировкой кого-то задену. Нам требуется человек, желательно с медицинским образованием, в идеале стоматолог по образованию. Задачи: тексты для стоматологической клиники, ...