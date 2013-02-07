Привет, нужен копирайтер разбирающийся в чайной тематике для написания текстов в интернет магазине чая. Указывайте желаемую стоимость работ. ТК ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО МЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ МИНИ-ТЕНДЕР. Напишите пожалуйста 1 текст примерно на 1000 знаков для категории интернет-магазина "зеленый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который будте писать короткие описания к картинкам.
Цена 100руб в час.
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