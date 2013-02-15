Требуется ~20 статей бизнес-тематики

Добрый день.

Требуется около 20 статей бизнес-тематики общего плана. Дорогой копирайтинг НЕ нужен - статьи для размещения на других ресурсах.

Примерные темы статей: регистрация ип, регистрация ооо, бухгалтерское обслуживание с упоминанием конкретного города.

Объем - около 2к б.п. на одну статью. Скорее всего придется писать несколько статей по одной и той же теме, поэтому также важно умение писать разные статьи об одном и том же. Возможен вариант "написание пакета - день отдыха - написание - отдых - ... "

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены.