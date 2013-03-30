Написать блок статей на сайт рекламного агентства

Нечасто приходится получать от заказчика подробно и ясно изложенное ТЗ. Но это нельзя сказать в адрес Владимира. Свои требования он излагает кратко и по-военному четко. Никогда не возникает недопониманий. Плюс ко всему быстрая проверка работ и оплата. Сотрудничеством доволен. Надеюсь, что оно будет продолжено.