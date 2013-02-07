Наполнить уникальным контентом

Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25-50 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное наличие заказов 2. Премии по итогам выполнения работы (качество, сроки) 3. Возможность выбора тематики. Требования: 1. Дисциплинированность 2. ...
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Нужно 120 страниц уникального контента для сайта, тема околоюридическая, законы, указы, нормативные акты - что-то в этом ключе, не сильно важно, главное чтобы более менее внятно все смотрелось. Пишите цену.
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