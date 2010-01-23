Инвестор

1. Вопросы об оплате

а) я работаю без предоплаты, если встает вопрос о моей порядочности, то работаем через "безопасную сделку" (http://weblancer.net/help/16.html), исключения с людьми с которыми я уже работал;

б) не просите у меня денег, ни под какими предлогами, если речь не идет об инвестициях в действительно интересный проект

в) оплата выполняется посредством WebMoney или через сервис "безопасных сделок", исключения возможны(например wire).

2. Исполнение задания

а) Выполнятся поэтапно, чтобы в случае чего я мог внести необходимые коррективы, если речь касается проектов сумма которых превышает 300$;

б) Результаты выполнения на каждом этапе должны мне предоставляться в понятном для меня виде, никаких .cpp, .as, .pas файлов, а - .exe, .php, .pl, .cgi, .swf, .flv;

в) Задание должно выполняться "хорошим стилем" программирования, структурированный код, комментарии кода, использование модулей, а не переполнение одного .php файла всем и вся. Помните, что вашу работу может потребоваться подкорректировать, доработать, переделать другому программисту, и что-бы у него не возникало желания переписывать всё глядя на написанный вами код;

г) Исходники должны сдаваться вместе с проектом (речь идет о приложениях);

д) Возможность дальнейшей поддержки скрипта, за плату разумеется, ну и конечно такая поддержка не должна исключаться другим программистом(речь о "хорошем стиле" программирования);

е) К проектам цена которых превышает 300$ должен быть написан ReadMe файл для другого программиста, разработчика, в котором должно быть указано всё о чем вы думали, как реализовывали, как работает то-то, скажем так - этот файл должен быть "инструкцией" по правке другому программисту, в этом файле должна быть понятно расписана к примеру структура БД, как реализуется работа с модулями, сколько модулей, какую функцию каждый из них на себя берет, думаю понятно;

ж) Я ценю инициативность исполнителей, если возникают какие либо пожелания, рекомендации, замечания - выслушаю, но не нужно мне говорить что "это лишнее" из-за лени дописать пару строчек кода;

3. Коммуникабельность

а) Вы должны находится "на связи", чтобы в случае чего я мог связаться с вами и внести некоторые коррективы или оповестить о возникших деталях;

б) Со мной можно связаться по внутренней почте, icq, e-mail;

4. Политика неразглашения

а) Любые скрипты, приложения, не должны выходить за рамки меня и вас, как исполнителя;

б) Запрещена перепродажа, выкладывание в общий доступ, использование "авторской идеи" приложения, скрипта, веб-сайта;

в) В случае если подобное будет замечено - будут незамедлительно приняты меры!