Что-то вроде тулбара

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок398 просмотров

В общем нужно сделать что-то вроде тул-бара для 3-х браузеров, это своего рода новый браузер мешающий пользователю эффективно работать.

вот скриншот

http://s43.radikal.ru/i100/0905/0e/9f4908b85423.jpg

В требуемых браузерах должно отображаться такое окно...

окно тянет указанный URL и отображает его на экране, там может быть что угодно(поиск или реклама например)

Требование

- один exe(или еще что-то) файл для инсталляции (максимально эффективная и быстрая инсталляция, без выбора куда что и т.д.)

- малый вес - до 500 кб (крайне желательно!)

- на чем написано будет - не важно (похожее приложения, по слухам, писали на Delphi)

- сроки - 7 дней (обсуждаемо)

- бюджет 300$ (обсуждаем)

- работа в 3-х браузерах Internet Explorer, Opera и FireFox (если есть возможность можно еще, бюджет будет увеличен).

Оставляйте свои ICQ чтобы я мог с вами связаться и оперативно уточнить некоторые аспекты

Delphi
16 лет назад
labs
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kurosawa
Олег 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$300
7 дней
Все ок, работу написал четко и в указаные сроки, имеет свой мозк и помогает в общем относительно самого ТЗ, а не просто бездумное написание, за что - респект;)
Приятно работать с человеком, ставит четкие цели, своевременно оплачивает работу, все неясные моменты всегда можно оперативно обсудить.

Заявки фрилансеров

kurosawa
Олег 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • SMTP клиент

    Добрый день, коллеги Необходимо разработать элементарный SMTP клиент на C/C++. ВНИМАНИЕ! Без использования дополнительных библиотек. Приложение должно запускаться под XP/Vista 1. В программе должен быть ...

    SMTP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программка на Perl

    $10

    Нужно написать программу perl Которая выполняет следующие функии. Ввод имя каталога с клавиатуры, поиск в этом каталоге и подкаталогах файлов с расширением (.c, .cc, .cxx, .cpp, ...

    Java
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавление текста в файлы

    $50

    Требуется написание программы для массового добавления текста в файлы. Суть программы. Имеем 100 файлов с текстом (*.htm) и 1 текст вида: Источник - weblancer Нужно этот текст дописать в конец каждого ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программа на Delphi

    Надо реализовать на Delphi 7 базу данных "Деканат". Базу на Access предоставлю. Набор функций обычный просмотр, редактирование, добавление, удаление, поиск, сортировка. Оставляйте координаты.

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простенькая программка на C++

    Добрый вечер. Требуется написать небольшую программку на C++ "база данных" в среде Borland C++ для студента 1го курса. Программа представляет собой класс где реализованы возможности-методы занесения, удаления, редактирования записи. ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Восстановление объекта по фотографии

    Программа должна восстанавливать модель объекта по фотографии(всего 6 шт.), на которой наблюдается сетка из лазеров, для более подробного описанияя задания см. вложенный файл( рассмотрю любые предложения) Требования можно посмотреть в виде презентации, можно скачать по ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать программу из Delphi в C++

    Необходимо переделать интернет программу из Delphi 7 в C++ и добавить ряд несложных и сложных функций. Нужен человек, который сможет постоянно поддерживать проект и выпускать дополнения. Оплата договорная, но: 1. За переделку ...

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ход коня

    $50

    Необходимо придумать алгоритм поиска мин. пути коня от клетки1 до клетки2 Использование графов обязательно! Язык либо паскаль, либо си++ либо С#

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание функций к приложению(для AndruxaKchr)

    $47

    Доработка функций клиент-серверного приложения. В частности: некоторая статистика по данным БД, экспорт данных, отображение зависимых таблиц БД, ввод данных. Проект Delphi 7. СУБД MS SQL Server 2005.

    DelphiSQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад