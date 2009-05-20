Что-то вроде тулбара

В общем нужно сделать что-то вроде тул-бара для 3-х браузеров, это своего рода новый браузер мешающий пользователю эффективно работать.

вот скриншот

http://s43.radikal.ru/i100/0905/0e/9f4908b85423.jpg

В требуемых браузерах должно отображаться такое окно...

окно тянет указанный URL и отображает его на экране, там может быть что угодно(поиск или реклама например)

Требование

- один exe(или еще что-то) файл для инсталляции (максимально эффективная и быстрая инсталляция, без выбора куда что и т.д.)

- малый вес - до 500 кб (крайне желательно!)

- на чем написано будет - не важно (похожее приложения, по слухам, писали на Delphi)

- сроки - 7 дней (обсуждаемо)

- бюджет 300$ (обсуждаем)

- работа в 3-х браузерах Internet Explorer, Opera и FireFox (если есть возможность можно еще, бюджет будет увеличен).

Оставляйте свои ICQ чтобы я мог с вами связаться и оперативно уточнить некоторые аспекты