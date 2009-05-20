Добрый день, коллеги Необходимо разработать элементарный SMTP клиент на C/C++. ВНИМАНИЕ! Без использования дополнительных библиотек. Приложение должно запускаться под XP/Vista 1. В программе должен быть ...
Что-то вроде тулбара
В общем нужно сделать что-то вроде тул-бара для 3-х браузеров, это своего рода новый браузер мешающий пользователю эффективно работать.
вот скриншот
http://s43.radikal.ru/i100/0905/0e/9f4908b85423.jpg
В требуемых браузерах должно отображаться такое окно...
окно тянет указанный URL и отображает его на экране, там может быть что угодно(поиск или реклама например)
Требование
- один exe(или еще что-то) файл для инсталляции (максимально эффективная и быстрая инсталляция, без выбора куда что и т.д.)
- малый вес - до 500 кб (крайне желательно!)
- на чем написано будет - не важно (похожее приложения, по слухам, писали на Delphi)
- сроки - 7 дней (обсуждаемо)
- бюджет 300$ (обсуждаем)
- работа в 3-х браузерах Internet Explorer, Opera и FireFox (если есть возможность можно еще, бюджет будет увеличен).
Оставляйте свои ICQ чтобы я мог с вами связаться и оперативно уточнить некоторые аспекты
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Класс должен уметь: создавать запись выводить запись редактировать запись удалять запись сортировать Задача очень очень срочная.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно написать программу perl Которая выполняет следующие функии. Ввод имя каталога с клавиатуры, поиск в этом каталоге и подкаталогах файлов с расширением (.c, .cc, .cxx, .cpp, ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написание программы для массового добавления текста в файлы. Суть программы. Имеем 100 файлов с текстом (*.htm) и 1 текст вида: Источник - weblancer Нужно этот текст дописать в конец каждого ...Завершен16 лет назад
Надо реализовать на Delphi 7 базу данных "Деканат". Базу на Access предоставлю. Набор функций обычный просмотр, редактирование, добавление, удаление, поиск, сортировка. Оставляйте координаты.Завершен16 лет назад
Добрый вечер. Требуется написать небольшую программку на C++ "база данных" в среде Borland C++ для студента 1го курса. Программа представляет собой класс где реализованы возможности-методы занесения, удаления, редактирования записи. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Программа должна восстанавливать модель объекта по фотографии(всего 6 шт.), на которой наблюдается сетка из лазеров, для более подробного описанияя задания см. вложенный файл( рассмотрю любые предложения) Требования можно посмотреть в виде презентации, можно скачать по ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо переделать интернет программу из Delphi 7 в C++ и добавить ряд несложных и сложных функций. Нужен человек, который сможет постоянно поддерживать проект и выпускать дополнения. Оплата договорная, но: 1. За переделку ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо придумать алгоритм поиска мин. пути коня от клетки1 до клетки2 Использование графов обязательно! Язык либо паскаль, либо си++ либо С#Завершен16 лет назад
- $47
Доработка функций клиент-серверного приложения. В частности: некоторая статистика по данным БД, экспорт данных, отображение зависимых таблиц БД, ввод данных. Проект Delphi 7. СУБД MS SQL Server 2005.Завершен16 лет назад