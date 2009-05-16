SMTP клиент

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Завершен10 заявок334 просмотра

Добрый день, коллеги

Необходимо разработать элементарный SMTP клиент на C/C++.

ВНИМАНИЕ! Без использования дополнительных библиотек.

Приложение должно запускаться под XP/Vista

1. В программе должен быть конфиг, куда заносятся порт, логин и т.п.

2. Функция отправки письма: вводим получателя, тему письма, текст письма, прикрепляем файл, нажимаем отправка - статус отправки письма.

Как видите элементарное приложение.

Помимо приложения - элементарное руководство пользователя, отработка программы.

Жду предложений, спасибо

SMTP
16 лет назад
ivan_boika
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

osmo
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Алексей отлично справился с заданием, был на связи и регулярно сообщался о процессе разработки. Рекомендую!

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osmo
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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