Класс должен уметь: создавать запись выводить запись редактировать запись удалять запись сортировать Задача очень очень срочная.
SMTP клиент
Добрый день, коллеги
Необходимо разработать элементарный SMTP клиент на C/C++.
ВНИМАНИЕ! Без использования дополнительных библиотек.
Приложение должно запускаться под XP/Vista
1. В программе должен быть конфиг, куда заносятся порт, логин и т.п.
2. Функция отправки письма: вводим получателя, тему письма, текст письма, прикрепляем файл, нажимаем отправка - статус отправки письма.
Как видите элементарное приложение.
Помимо приложения - элементарное руководство пользователя, отработка программы.
Жду предложений, спасибо
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