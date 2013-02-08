Требуется рерайтер на постоянную основу

КопирайтингЗавершен19 заявок392 просмотра
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Нужно выполнять дешевый рерайт кулинарных рецептов. Без исходников. Уникальность от 98% по Etxt Антиплагиат. Объем рецепта от 1000 знаков без пробелов.

11 лет назад
yoyuk
Зорин 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Trinityua
Елена 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
7 дней
Продолжительное время сотрудничал с Еленой. Выполнила много заданий для меня. За это ей спасибо и удачи во всех делах!
Четко поставленное задание, быстрая проверка, справедливая оплата, любезный заказчик. Спасибо!
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