Фрилансер

Студия копирайтинга «Точка зрения» - это опытная команда авторов, готовая выполнить для Вас копирайтинг текстов, а также предоставит возможность воспользоваться услугами рерайтинга и seo-наполнения сайта:

- написание уникальных текстов для сайтов;

- информационное наполнение сайтов;

- сопровождение интернет-магазинов;

- тексты и статьи для рекламных проектов;

- рерайт;

- копирайт.

Со своей стороны мы гарантируем:

- хорошее знание русского, украинского, английского языков;

- письменную грамотность;

- быстрый набор текста;

- опыт написания информационных материалов;

- умение выражать свои идеи в словах в четкой, ясной и понятной форме.

Для дополнительной информации обращайтесь :

skype : trinityua

[email protected].