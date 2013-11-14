В интенсивно развивающуюся компанию на постоянную занятость ( УДАЛЕННО) требуются 1-2 грамотных копирайтера, с опытом работы( не менее 1 года). Оплата за 1000 з.б.п. - 25-30 рублей( не обсуждается) через Webmoney. ...
Студия копирайтинга «Точка зрения» - это опытная команда авторов, готовая выполнить для Вас копирайтинг текстов, а также предоставит возможность воспользоваться услугами рерайтинга и seo-наполнения сайта:
- написание уникальных текстов для сайтов;
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Требуются постоянные авторы для написания статей по теме создания картин по фотографии для сайта www.fotokartina.com. Требования к авторам: грамотность, ответственность, творческий подход и умение выполнять работу в оговоренные сроки. Цена : ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад