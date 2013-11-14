Trinityua

Елена Trinityua

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Фрилансер

Студия копирайтинга «Точка зрения» - это опытная команда авторов, готовая выполнить для Вас копирайтинг текстов, а также предоставит возможность воспользоваться услугами рерайтинга и seo-наполнения сайта:

- написание уникальных текстов для сайтов;

- информационное наполнение сайтов;

- сопровождение интернет-магазинов;

- тексты и статьи для рекламных проектов;

- рерайт;

- копирайт.

Со своей стороны мы гарантируем:

- хорошее знание русского, украинского, английского языков;

- письменную грамотность;

- быстрый набор текста;

- опыт написания информационных материалов;

- умение выражать свои идеи в словах в четкой, ясной и понятной форме.

Для дополнительной информации обращайтесь :

skype : trinityua

[email protected].

  • Нужны копирайтеры в студию

    В интенсивно развивающуюся компанию на постоянную занятость ( УДАЛЕННО) требуются 1-2 грамотных копирайтера, с опытом работы( не менее 1 года). Оплата за 1000 з.б.п. - 25-30 рублей( не обсуждается) через Webmoney. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется комплексный аудит сайта

    $50

    Требуется комплексный анализ сайта ( малостраничник) на предмет технических и SEO-ошибок, которые мешают его эффективному продвижению. На основании чего, необходимы также рекомендации по улучшению работы сайта. Цену за комплексный аудит сайта указывайте, ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются авторы для сайта Артфото

    Требуются постоянные авторы для написания статей по теме создания картин по фотографии для сайта www.fotokartina.com. Требования к авторам: грамотность, ответственность, творческий подход и умение выполнять работу в оговоренные сроки. Цена : ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

NMakarenko
Наталия 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
9 баллов
11 лет назад
Требуются авторы для сайта Артфото
Написание статей
Надежный заказчик. Четко выдается задание и проводится оплата. Всё, как обуславливалось.
Ответственный исполнитель. Отлично справляется с поставленными задачами. Работой довольна.
Ответный отзыв