Нужны естесственно выглядящие отзывы в группе ВКОНТАКТЕ. вот тема с отзывами http://vk.com/topic-27107234_26289408 чтобы посмотрели что за товар, как пишут. Не должно быть никакого намека на то, что отзыв подставной, поэтому мне нужно 30 отзывов ( 3-5-10 строк, разные вариации). с ...