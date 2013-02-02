Рерайтер на постоянной основе

Придумать сценарии для постановки телефонных диалогов для сервиса http://ты-классный.рф/ Оператор звонит мужчине или женьщине и у них происходит, смешной, забавный или веселый разговор. Этот диалог будет записан в аудио... Диалог должен быть на время до 1й минеты Нужно 5-10 ...
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