Написание текстов для сайта свадебного фотографа

Необходимо сделать копирайт-рерайт романтических писем. Всего нужно написать 10 писем каждое по 700-900 символов с пробелами. Пример одного письма в прицепе к проекту. Таким образом нужно написать 10 писем, каждое с уникальным текстом. Также каждое письмо, ...