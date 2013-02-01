Статьи для сайта об охоте, копирайтинг

Нужен копирайтер и/или корректор ( тексты на немецком) с высоким уровнем немецкого языка. От вас информация: - стоимость за 1000 знаков - объем который можете выполнять в сутки - знакомы ли с SEO-копирайтом - все о ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Расклад такой. Вы пишете первую статью (до 2 тыс знаков), я проверяю и если всё окей - даю ещё 1-2 статьи.
Статьи с ключами, количество ключей адекватное, чтобы обеспечить хорошую читабельность текстов.
Копирайтинг.
Цена 50 руб. за 1000 знаков.
Подробности - выбранному исполнителю.
Рассматриваем перспективу долгосрочного сотрудничества с хорошими объёмами для грамотных исполнителей.
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