Заполнение сайта автомобильной тематики

Нужен копирайтер и/или корректор ( тексты на немецком) с высоким уровнем немецкого языка. От вас информация: - стоимость за 1000 знаков - объем который можете выполнять в сутки - знакомы ли с SEO-копирайтом - все о ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется постоянное написание статей на автомобильную тематику для размещения в разделе НОВОСТИ на сайте компании продающей автомобили с пробегом. Легкая оптимизация под поисковые запросы.
Ежедневно по одной статье в 2000 знаков.
Фактически нужно обеспечить постоянное наполнение
http://elenstor.ru/poleznyie-avtonovosti/
Рерайт или копирайт - не важно. Важна уникальность.
Опыт работы в автотематике обязателен.
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