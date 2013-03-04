Заполнение сайта автомобильной тематики

Требуется постоянное написание статей на автомобильную тематику для размещения в разделе НОВОСТИ на сайте компании продающей автомобили с пробегом. Легкая оптимизация под поисковые запросы.

Ежедневно по одной статье в 2000 знаков.

Фактически нужно обеспечить постоянное наполнение

http://elenstor.ru/poleznyie-avtonovosti/

Рерайт или копирайт - не важно. Важна уникальность.

Опыт работы в автотематике обязателен.