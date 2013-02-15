Копирайт, от $ 2 , рерайт от $ 1.5 за 1000
Быстро и качественно выполню любое задание по написанию качественного контента. Копирайт от 2 у. е. Рерайт от 1,5 у.е. Рассмотрю любые варианты. Цены договорные в зависимости от объема, сложности и срочности.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
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Ответный отзыв
Николай четко поставил задачи, мгновенно оплатил. Приятно работать. Рекомендую
$2
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Качественная работа. Грамотно, быстро и профессионально. Рекомендую.
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$5
10 баллов
12 лет назад
Очень хороший рерайтинг.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
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