kandrej

Андрей kandrej

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Копирайт, от $ 2 , рерайт от $ 1.5 за 1000

Быстро и качественно выполню любое задание по написанию качественного контента. Копирайт от 2 у. е. Рерайт от 1,5 у.е. Рассмотрю любые варианты. Цены договорные в зависимости от объема, сложности и срочности.

Отзывы заказчиков

borisov1
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва
$5
10 баллов
12 лет назад
Нужен качественный рерайт статей
Андрей Иванович на отлично справился с поставленной задачей! Безупречное качество работы, всё было выполнено точно в срок и без накладок, обязательно буду обращаться к нему ещё и рекомендовать своим коллегам.
Николай четко поставил задачи, мгновенно оплатил. Приятно работать. Рекомендую
Ответный отзыв
kazanseff
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Заполнение сайта автомобильной тематики
Написание статей
Качественная работа. Грамотно, быстро и профессионально. Рекомендую.
Приятный в общении, четкое ТЗ, своевременная оплата, постоянно на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
viktoria777
Виктория 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Требуется рерайтинг статей
Очень хороший рерайтинг.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#479
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#1732