Копирайт, от $ 2 , рерайт от $ 1.5 за 1000

Быстро и качественно выполню любое задание по написанию качественного контента. Копирайт от 2 у. е. Рерайт от 1,5 у.е. Рассмотрю любые варианты. Цены договорные в зависимости от объема, сложности и срочности.