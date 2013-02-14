Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: беременность и роды, грудное вскармливание, ребенок и уход за ним. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе ...
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Требуется рерайтинг статей.
Статьи общей направленности по очень различным тематикам.
Поиск исходных для рерайта статей, исполнитель производит сам.
Объем предоставляемой статьи не менее 2000 знаков без пробелов.
Уникальность — 90%
Цена за 1000 знаков без пробелов 30 руб.
Проверка текста через text.ru
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