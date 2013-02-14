Требуется рерайтинг статей

$50
КопирайтингЗавершен36 заявок473 просмотра
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Требуется рерайтинг статей.

Статьи общей направленности по очень различным тематикам.

Поиск исходных для рерайта статей, исполнитель производит сам.

Объем предоставляемой статьи не менее 2000 знаков без пробелов.

Уникальность — 90%

Цена за 1000 знаков без пробелов 30 руб.

Проверка текста через text.ru

11 лет назад
viktoria777
Виктория 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранные исполнители
STREMITELNII
Константин 
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва(-1)
11 лет назад
$2
1 день
Очень быстрый и хороший копирайт. Всем советую. Надеюсь сотрудничать и дальше.
Отличный заказчик и милая девушка!
kandrej
Андрей 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
5 дней
Очень хороший рерайтинг.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
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