Написать help для мультимедийного ПО (English)

Есть мультимедийное ПО, предназначенное для англоязычных пользователей.

Нужно написать подробный хелп, учитывая развлекательный характер программы и не самый высокий уровень компьютерной грамотности среднего пользователя.

Думаю, по ценам и срокам есть смысл говорить после совместного просмотра возможностей программы в скайпе.

Опыт написания тех. документации обязателен.

Если вы сможете написать хелп на английском языке уровня native или недалеко от этого - замечательно. Если не сможете - лучше даже не пытаться, тогда отдельно с русского на английский будет переводить переводчик.

Просьба сразу же указать свой уровень в заявке.