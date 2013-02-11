Создать хороший текст для рассылки. Тема диеты

Нужно написать по 10 сообщений на каждом из 10-ти форумов. 1) Нужно найти 10-ть высокопосещаемых форумов по тематике техника и электроника(посещаемость форумов не менее 2000 человек в сутки, форум должен быть живой, т.е последние сообщения сегодня, ...