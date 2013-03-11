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Для нового интернет-проекта в области путешествий и отдыха разыскиваются копирайтеры.
Обязанности:
• заполнение карточек объектов (адрес, телефон, фотографии, страницы в социальных сетях, дополнительная информация);
• написание уникального отзыва (500–800 знаков б/п).
Требования:
• умение писать уникальные тексты;
• грамотность;
• ответственность;
• опыт идентичной работы;
• наличие ИП (ЧП для Украины) – обязательно!
Уважаемые фрилансеры, обратите, пожалуйста, внимание на последний пункт. Вы обязательно должны быть официально зарегистрированы в качества индивидуального предпринимателя/частного предпринимателя!
Условия:
• долгосрочный проект;
• начальная цена одной карточки – 80 рублей;
• премии.
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