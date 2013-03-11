Копирайтеры

КопирайтингЗакрыт19 заявок1183 просмотра
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Для нового интернет-проекта в области путешествий и отдыха разыскиваются копирайтеры.

Обязанности:

• заполнение карточек объектов (адрес, телефон, фотографии, страницы в социальных сетях, дополнительная информация);

• написание уникального отзыва (500–800 знаков б/п).

Требования:

• умение писать уникальные тексты;

• грамотность;

• ответственность;

• опыт идентичной работы;

• наличие ИП (ЧП для Украины) – обязательно!

Уважаемые фрилансеры, обратите, пожалуйста, внимание на последний пункт. Вы обязательно должны быть официально зарегистрированы в качества индивидуального предпринимателя/частного предпринимателя!

Условия:

• долгосрочный проект;

• начальная цена одной карточки – 80 рублей;

• премии.

11 лет назад
st_menshikova
Анастасия 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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