Требуется копирайт

$14
КопирайтингЗавершен1 заявка97 просмотров
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Требуется копирайт четырех статей на тему психологии.

1. Одна статья - не менее 2000 збп.

2. Вхождение по ключевым фразам.

11 лет назад
AndreySP
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Фаина выполнила работу качественно и раньше обговоренного срока. Статьи написаны профессионально и уникальны на 100%. Ключевые слова грамотно распределены по тексту.
Андрей - уникальный заказчик: четкое задание, обсуждение деталей, ответы на все возникающие вопросы, попытка произвести предоплату))) (оплата, кстати, были произведена, моментально после выполнения работы). Очень приятное сотрудничество. Спасибо за заказ))) Надеюсь на продолжительную и плодотворную работу в дальнейшем)))
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