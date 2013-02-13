Требуется копирайтер. Накопился объем работы по написанию статей, плюс требуется качественный рерайт, старых статей. Объем есть. Указываете стоимость копирайта и рерайта за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 10 статей о пищевой промышленности города Уфы. Подробности и детали при переписке!
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг56 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сделать рерайт описаний порядка 50 автомобильных марок. Источник – википедия, сайты марок. Объем описания каждой марки – 800 – 1200 знаков без пробелов. Цена – 30 рублей за тысячу знаков без пробелов. В день ...Завершен11 лет назад
Требуется специалист для написания ежедневно 10-15 постов на форумах (пассажирские перевозки, отзывы и обсуждение) в любое удобное время. Сообщения должны иметь не менее 140 символов. Самостоятельная регистрация. Подробности в личку (направлю подробности, стилистику, ссылки и ...Завершен11 лет назад
Сельская местность.Составить брифы для телефонного разговора и сообщения,которые будут посылаться через обратную связь людям ,которые уже дали объявления на конкурирующие сайты.Запускаю сайт в сельской местности-доска объявлений ,знакомства ,поздравления ,погода ,новости ,телепрограмма, а скором времени ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать много отзывов(минимум 250) о товарах. Выбор товаров очень большой: от косметики до бытовой техники. Количество символов и высокая уникальность не главное! Главное чтобы отзывы были читабельны и для "людей". Подробности в ЛС. Жду ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Для сайта нужно написать 10-15 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю. Тематика: Инфобизнес, заработок в интернете, контекстная реклама, маркетинг. Требования: - опытный копирайтер - понимание основ СЕО - ответственность - 100% уникальность текста в 3000 символов. Оплата будет ...Завершен11 лет назад
- $1000
Создание для Интернет-магазина 25 оригинальных статей в месяц, не менее 2000 знаков каждая. Ежемесячно - создание не менее 30 описаний товаров по 500 знаков. По необходимости, использование описаний с англоязычных сайтов (знание ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется автор на 3-10 статей под miralinks. Работа не срочная, но постоянная. Жду предложений. В среднем 1 статья 2000 символов. Платим QIWI.Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим рерайт. 8000 знаков.Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужны качественные продающие СЕО тексты на английском языке для интернет-магазина реплик часов. Тексты: Для главной объемом 2500-3000 знаков без пробелов. Для страниц разделов универсальные текст который можно разместить на всез страницах разделов объемом около 1000 знаков. Продающий текст для ...Завершен11 лет назад