На сайте финансовой компании создаётся раздел с партнёрской программой для клиентов. Нужно в личном кабинете продумать и реализовать графические наглядные материалы, схемы, таблицы и тексты которые будут мотивировать клиентов принимать участие в партнёрской программе. Желательно, чтобы исполнитель ...
- Продающие тексты2 заявкиЗакрыт4 года назад
Что предлагается сделать на сайте: пройти тест, чтобы определить свою профессию. Посетитель может с помощью тестирования узнать о том, к какой сфере деятельности он относится, например, финансист, строитель, учитель, врач и т.д. Пройдя тест он получает ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить коробочную CRM Bitrix24. Бизнес-процессы, автоматизацию со всеми вытекающими.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть проект https://academytrade.ru/ Нужно привести сайт в порядок. Поработать над юзабилити. Предпочтение отдадим тому человеку, кто разбирается в трейдинге. в дальнейшем сможем предложить постоянную работу на проекте.Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен копирайт/рерайт статей по форекс тематике. Обязательно: иметь опыт торговли/работы на рынке Форекс (хорошо владеть темой) выполнение дедлайнов отсутствие "воды" в текстах Цену указывать за 1000 знаков с указанием рерайт/копирайт Возможно долгосрочное сотрудничество!Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Тех. задание во вложении. предлагайте свои цены, пишите сроки исполнения, прикладывайте примеры работ! ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать шаблонные предложения (их лучше не писать вообще) - ознакомьтесь сначало с ТЗ! жду вопросы, предложения, условия, сроки и цену! По существу!!! Всё остальное ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать техническое задание и в последствии реализовать сайт школы финансового трейдера. Есть идеи, которые мы должны вместе обсудить, конкретизировать и превратить всё это в хорошее ТЗ. Есть специалисты в данном направлении? Если есть, пишите конкретные предложения, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нарисовать gif анимацию для стикера. Тема: "Качаем бицепс". Нужно изобразить красивую бицуху анимационную с гантелей золотой и сверкающей!Анимация1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать дизайн для инвестиционного портфеля. Также для выполнения подобных задач (логотипы, баннеры, полиграфический дизайн) требуется человек. Начнём пока с дизайна для инвестиционного портфеля. Подробности расскажу заинтересованным исполнителям! Показывайте своё портфолио!Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сетка сайтов написанных на фреймворке [b]CakePHP[/b], управляются через одну админку! Нужно сделать возможность добавления на каждом сайте, которых несколько десятков свои уникальные описания и ключевики для каждой внутренний страницы. Для главных страниц данная возможность предусмотрена, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать простой конструктор скрипта продаж! Пример: http://script-on.com/example2/html.html Функционал: [list=1][*]Аккаунт оператора (вход по логину/паролю) в скрипт [*]Аккаунт администратора (вход по логину и паролю), возможность добавления новых вопросов и ответов, редактирование и удаление существующих реплик. [*]Максимально быстрая навигация, думаю что лучше ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо добавить дополнительный функцию в форму ввода/вывода WebMoney на сайте сервиса http://Money73.ru/ [b]Задача:[/b] В формах на http://Money73.ru/ - "Вывод WebMoney на карту/счёт" и "Пополнить WebMoney" необходимо добавить поле "Промо код". В админ панели администратора нужно сделать возможность создания промо кодов с определённой скидкой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать не сложный сайт, для компании занимающейся оказанию консультационных услуг. Сайт будет представлять из себя не сложный проект состоящих из простых модулей, например таких как: статические страницы (о компании и т.п.), статьи, новости, формы ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайт! Статьи с полезными советами по дому, по уходу за квартирой, дачей, домом! советы бытовые (как отмыть, как отстирать, чем отчистить и т.п.) На исполнение отдам только тому, кто предложит лучшие условия. к сожалению бюджет ...Копирайтинг48 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Работа для тех, кто имеет большой опыт и готов работать на результат, предоставив гарантии! Нужно раскрутить сайт сервиса по обмену WebMoney в банки РФ и обратно из банков РФ на кошелёк WebMoney. Сервис работает уже почти ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Требуется нарисовать макет рекламной растяжки со своей изюминкой, чтобы народ мимо не проходил! Размер рекламной растяжки при печати должен быть: 115х250см Тематика баннера: WebMoney услуги (ввод, вывод) сервис Money73.ru, баннер будет размещён на IT тусовке в Ульяновске ...Наружная реклама11 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Готовлюсь к одной IT конференции. Хочу сделать себе личную креативную печать на футболке. Занимаюсь обменом WebMoney, сайт www.Money73.ru Нужно в стиле вебмани сделать изображение для нанесения на футболке! 1) Чтобы присутствовал логотип WebMoney 2) Где то должна быть ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать скрипт сервиса по сбору баз таргетинга вконтакте, на примере сервиса http://xn--90aha1bhc1b.xn--p1ai/ коротко о главном: 1) Поиск тематических сообществ по фильтрам 2) поиск аудитории состоящих в 2-3 сообществах 3) сбор базы аудитории – друзья и подписчики популярных профилей ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Нужно написать несколько статей на темы (ТОЛЬКО КОПИРАЙТ): 1) Чистка клавиатуры 2) Методы чистки утюга 3) Как избавиться от тараканов в квартире? 4) Как избавиться от муравьёв в частном доме? 5) Как правильно гладить мужские рубашки? 6) Как избавиться от запаха ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт9 лет назад
Внимание, данный проект только для тех кто хорошо знаком с платёжной системой WebMoney Transfer!!! Нужно написать несколько статей, всего будет около 15 штук, но заказы буду выдавать поэтапно по 1-2 статье, чтобы не загружать исполнителя и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад