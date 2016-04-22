funguru

Александр funguru

 
36 летРоссия/Ульяновск
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Продумать маркетинг для партнёрской программы

    На сайте финансовой компании создаётся раздел с партнёрской программой для клиентов. Нужно в личном кабинете продумать и реализовать графические наглядные материалы, схемы, таблицы и тексты которые будут мотивировать клиентов принимать участие в партнёрской программе. Желательно, чтобы исполнитель ...

    Продающие тексты2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо сделать лендинг с тестами "Узнай свою профессию"!

    Что предлагается сделать на сайте: пройти тест, чтобы определить свою профессию.   Посетитель может с помощью тестирования узнать о том, к какой сфере деятельности он относится, например, финансист, строитель, учитель, врач и т.д. Пройдя тест он получает ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поработать над юзабилити сайта

    Есть проект https://academytrade.ru/ Нужно привести сайт в порядок. Поработать над юзабилити. Предпочтение отдадим тому человеку, кто разбирается в трейдинге. в дальнейшем сможем предложить постоянную работу на проекте.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи по Форекс тематике

    Нужен копирайт/рерайт статей по форекс тематике.  Обязательно: иметь опыт торговли/работы на рынке Форекс  (хорошо владеть темой) выполнение дедлайнов отсутствие "воды" в текстах  Цену указывать за 1000 знаков с указанием рерайт/копирайт Возможно долгосрочное сотрудничество!

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сделать сайт на CMS WordPress под ключ

    Тех. задание во вложении.  предлагайте свои цены, пишите сроки исполнения, прикладывайте примеры работ!  ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать шаблонные предложения (их лучше не писать вообще) - ознакомьтесь сначало с ТЗ!  жду вопросы, предложения, условия, сроки и цену! По существу!!! Всё остальное ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать ТЗ и создать по нему сайт для школы трейдера

    Необходимо написать техническое задание и в последствии реализовать сайт школы финансового трейдера.  Есть идеи, которые мы должны вместе обсудить, конкретизировать и превратить всё это в хорошее ТЗ.  Есть специалисты в данном направлении? Если есть, пишите конкретные предложения, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать gif анимацию

    Нарисовать gif анимацию для стикера.  Тема: "Качаем бицепс".   Нужно изобразить красивую бицуху анимационную с гантелей золотой и сверкающей!

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн для инвестиционного портфеля.

    Нужно нарисовать дизайн для инвестиционного портфеля. Также для выполнения подобных задач (логотипы, баннеры, полиграфический дизайн) требуется человек. Начнём пока с дизайна для инвестиционного портфеля. Подробности расскажу заинтересованным исполнителям! Показывайте своё портфолио!

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна доработка сайтов сделанных на CakePHP.

    Есть сетка сайтов написанных на фреймворке [b]CakePHP[/b], управляются через одну админку!  Нужно сделать возможность добавления на каждом сайте, которых несколько десятков свои уникальные описания и ключевики для каждой внутренний страницы. Для главных страниц данная возможность предусмотрена, ...

    PHP
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать конструктор скрипта продаж

    Необходимо сделать простой конструктор скрипта продаж! Пример: http://script-on.com/example2/html.html Функционал: [list=1][*]Аккаунт оператора (вход по логину/паролю) в скрипт [*]Аккаунт администратора (вход по логину и паролю), возможность добавления новых вопросов и ответов, редактирование и удаление существующих реплик. [*]Максимально быстрая навигация, думаю что лучше ...

    Ajax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить функцию промо кодов в форму на сайте.

    Необходимо добавить дополнительный функцию в форму ввода/вывода WebMoney на сайте сервиса http://Money73.ru/ [b]Задача:[/b] В формах на http://Money73.ru/ - "Вывод WebMoney на карту/счёт" и "Пополнить WebMoney" необходимо добавить поле "Промо код". В админ панели администратора нужно сделать возможность создания промо кодов с определённой скидкой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Несложный сайт под ключ

    Необходимо сделать не сложный сайт, для компании занимающейся оказанию консультационных услуг. Сайт будет представлять из себя не сложный проект состоящих из простых модулей, например таких как: статические страницы (о компании и т.п.), статьи, новости, формы ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт на тему "Советы по дому"

    Нужен копирайт! Статьи с полезными советами по дому, по уходу за квартирой, дачей, домом! советы бытовые (как отмыть, как отстирать, чем отчистить и т.п.) На исполнение отдам только тому, кто предложит лучшие условия. к сожалению бюджет ...

    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайта сервиса WebMoney услуг

    Всем привет! Работа для тех, кто имеет большой опыт и готов работать на результат, предоставив гарантии! Нужно раскрутить сайт сервиса по обмену WebMoney в банки РФ и обратно из банков РФ на кошелёк WebMoney. Сервис работает уже почти ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Макет баннера для печати

    $5

    Требуется нарисовать макет рекламной растяжки со своей изюминкой, чтобы народ мимо не проходил! Размер рекламной растяжки при печати должен быть: 115х250см Тематика баннера: WebMoney услуги (ввод, вывод) сервис Money73.ru, баннер будет размещён на IT тусовке в Ульяновске ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать изображения для нанесения на футболку

    Всем привет! Готовлюсь к одной IT конференции. Хочу сделать себе личную креативную печать на футболке. Занимаюсь обменом WebMoney, сайт www.Money73.ru Нужно в стиле вебмани сделать изображение для нанесения на футболке! 1) Чтобы присутствовал логотип WebMoney 2) Где то должна быть ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт сервиса по сбору баз таргетинга вконтакте

    Необходимо написать скрипт сервиса по сбору баз таргетинга вконтакте, на примере сервиса http://xn--90aha1bhc1b.xn--p1ai/ коротко о главном: 1) Поиск тематических сообществ по фильтрам 2) поиск аудитории состоящих в 2-3 сообществах 3) сбор базы аудитории – друзья и подписчики популярных профилей ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужны статьи на тему полезные советы для дома!

    $15

    Нужно написать несколько статей на темы (ТОЛЬКО КОПИРАЙТ): 1) Чистка клавиатуры 2) Методы чистки утюга 3) Как избавиться от тараканов в квартире? 4) Как избавиться от муравьёв в частном доме? 5) Как правильно гладить мужские рубашки? 6) Как избавиться от запаха ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи на темы о ПС WebMoney Transfer

    Внимание, данный проект только для тех кто хорошо знаком с платёжной системой WebMoney Transfer!!! Нужно написать несколько статей, всего будет около 15 штук, но заказы буду выдавать поэтапно по 1-2 статье, чтобы не загружать исполнителя и ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
hapanini
Виктор 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Листовка афиши, формат А5.
Четко поставленная задача и своевременная оплата! Рекомендую !
Рекомендую как очень коммуникабельного исполнителя! Всё сделано чётко, в срок и очень красиво! Будем работать ещё!
Ответный отзыв
Marina_Pot
Марина 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Тексты для сайта
Ответственный и приятный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую как ответственного и грамотного специалиста в своём деле!
Ответный отзыв
dm-web
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Макет визитки
Приятно было сотрудничать. Обращайтесь еще.
Результатом работы доволен втройне! Так как получил очень много вариантов на выбор и в итоге исполнитель за цену бюджета выслал все 3 конечных результата! Очень коммуникабельный и хороший человек! Рекомендую и буду сам ещё обращаться! Спасибо, Дмитрий Вам!
Ответный отзыв
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Скрипты на вывод WebMoney
Порядочный заказчик, корректная постановка задачи. Рекомендую.
Рекомендую! Помог с рекомендациями для создания хорошей CMS для нашего сервиса. Будем работать ещё!
Ответный отзыв
Shovery
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать 4 иконки для сайта
Добросовестный и хороший заказчик. Постоянно на связи, знает чего хочет. Никаких проблем с пониманием и общением. Очень положительные впечатления! Рекомендую.
Исполнитель хороший человек. Работать понравилось. Работа сделана в полном объёме и в необходимый нам (сжатый) срок! Рекомендую!
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