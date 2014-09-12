Требуется разработка модуля сайта для реализации звонков с сайта. Технология HTML5+Javascript или Flash. Можно использовать готовые продукты с открытым исходным кодом (opensource) с полной бесплатной ценовой политикой. Требования к кандидатам - опыт разработки в ...
Скрипты на вывод WebMoney
Мне необходимо сделать скрипты на вывод webmoney.
Калькулятор, X19, мерчант, результативная страница, панель менеджера в офисе не сложная и админа руководителя, статистика заявок.
Предлагаем сроки и цены.
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