Скрипты на вывод WebMoney

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки174 просмотра

Мне необходимо сделать скрипты на вывод webmoney.

Калькулятор, X19, мерчант, результативная страница, панель менеджера в офисе не сложная и админа руководителя, статистика заявок.

Предлагаем сроки и цены.

11 лет назад
funguru
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$400
10 дней
Рекомендую! Помог с рекомендациями для создания хорошей CMS для нашего сервиса. Будем работать ещё!
Порядочный заказчик, корректная постановка задачи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад