Необходимо проверить на ошибки, почистить и оптимизировать код простого сайта (10 страниц). Цмс самописная.
Добавить анимации на сайт
Сайт готов, на вордпрессе.Нужно разработать анимацию и внедрить на сайт. проект под ключ. все необходимые манипуляции с вёрсткой,натяжкой и т.д. с фрилансера.
Задача в 3 этапа:
1 этап-нужно чтобы на сайте некоторые элементы зажили сами по себе независимо от посетителя сайта, например,дерево калышется на ветру. С ведра стекает капля краски.падает и наберается новая капля и т.д.
2 этап-некоторые элементы начинают показывать мультик при наведении мышки. мышку увести с элемента мультик нерезко,а плавно сразу заканчивается.
3 этап-при наведении мышки на какой либо элемент. вокруг элемента появляется стрелочка и намекает движением кликнуть по элементу. кликаешь и начинается действие элемента (мультик).
Идея пришла после просмотра игры Машинариум. Хотелось бы примерно что-то похожее в графике.
Сайт не должен тормозить после всех процедур,я так понимаю от флэша нужно уйти.
Какие у вас варианты.сроки,оплата,схема сотрудничества? Сайт покажу в личку.
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