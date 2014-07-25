Добавить анимации на сайт

Сайт готов, на вордпрессе.Нужно разработать анимацию и внедрить на сайт. проект под ключ. все необходимые манипуляции с вёрсткой,натяжкой и т.д. с фрилансера.

Задача в 3 этапа:

1 этап-нужно чтобы на сайте некоторые элементы зажили сами по себе независимо от посетителя сайта, например,дерево калышется на ветру. С ведра стекает капля краски.падает и наберается новая капля и т.д.

2 этап-некоторые элементы начинают показывать мультик при наведении мышки. мышку увести с элемента мультик нерезко,а плавно сразу заканчивается.

3 этап-при наведении мышки на какой либо элемент. вокруг элемента появляется стрелочка и намекает движением кликнуть по элементу. кликаешь и начинается действие элемента (мультик).

Идея пришла после просмотра игры Машинариум. Хотелось бы примерно что-то похожее в графике.

Сайт не должен тормозить после всех процедур,я так понимаю от флэша нужно уйти.

Какие у вас варианты.сроки,оплата,схема сотрудничества? Сайт покажу в личку.