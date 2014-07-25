Компонент конструктора сайтов для Joomla 2.5-3

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Нужно создать компонент конструктора сайтов для Joomla 2.5-3

Что бы можно было создать свой сервис похожий на http://ru.jimdo.com/

Joomla
11 лет назад
asiamonster2013
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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