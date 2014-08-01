Нарезка и программинг странички опроса

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок188 просмотров

Необходима нарезка всех шагов опроса (общий дизайн довольно простой) и программинг шагов (все шаги в приложении). Опросник похож на http://goo.gl/gSU2kk

По нарезке необходимо сделать, чтобы и на большом экране смотрелось бы хорошо (колонки тянулись бы в ширину и в высоту как и в примере http://goo.gl/gSU2kk)

На всех шагах должна быть проверка на заполненность. Можно делать как отдельные странички, так и параллаксом вниз (если не будет проблем с проверкой полей на шагах). Переходы по шагам - плавные и анимированые. На новый шаг пользователь не может перейти пока не заполнил ответ на предыдущий. Также пользователь не может вернуться назад для изменения ответа (посредством кнопки Назад в браузере тоже).

Полное описание и пример главной в приложении

Оплата WMZ, сроки очень важны!

11 лет назад
readweb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$200
6 дней
Все быстро, качественно и в срок! Спасибо!
Очень хороший заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад