Нарезка и программинг странички опроса

Необходима нарезка всех шагов опроса (общий дизайн довольно простой) и программинг шагов (все шаги в приложении). Опросник похож на http://goo.gl/gSU2kk

По нарезке необходимо сделать, чтобы и на большом экране смотрелось бы хорошо (колонки тянулись бы в ширину и в высоту как и в примере http://goo.gl/gSU2kk)

На всех шагах должна быть проверка на заполненность. Можно делать как отдельные странички, так и параллаксом вниз (если не будет проблем с проверкой полей на шагах). Переходы по шагам - плавные и анимированые. На новый шаг пользователь не может перейти пока не заполнил ответ на предыдущий. Также пользователь не может вернуться назад для изменения ответа (посредством кнопки Назад в браузере тоже).

Полное описание и пример главной в приложении

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