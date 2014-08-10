Редактировать шаблон сайта.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок167 просмотров

bubu.vipbas.ru

Сайт квартиры посуточно.

нужна помощь в редактировании шаблона.

в разделе портфолио создать галерею изображений.

11 лет назад
nomerok24
Петр 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ART-Domain
Артем 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$75
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень ответственный заказчик. Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Рекомендуем к работе и надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением, компания "ART-Domain"

Заявки фрилансеров

ART-Domain
Артем 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад