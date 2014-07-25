Ищем вебмастера на постоянную работу, удаленка

Ищем удаленного специалиста на полный рабочий день (8 часов), оклад от 15 000 рублей в месяц.

Обязанности:

– вносить изменения в контент сайта;

– добавлять на сайты счетчики;

– править мета-теги.

– вносить правки в вёрстку;

Необходимые знания:

– html / css;

– желательно поверхностное знание php, js+jquery (не должна пугать логика формы обратной связи и выпадающее меню);

– опыт работы с phpmyadmin (на уровне экспорт / импорт, редактирования записей);

– базовые навыки владения графическим редакторам (кадрирование, изменение размера).

Ключевые личные качества:

– Инициативность (желание учиться);

– Аккуратность (проверка своей работы перед сдачей);

– Ответственность.

Будет хорошо, если:

– у вас есть представление о том, что такое SVN или любая другая система контроля версий;

– у вас уже установлен и настроен локальный вебсервер с виртуальными хостами;

Будет просто отлично, если:

– у вас стоит Ubuntu;

– у вас стоит PhpStorm.

Гражданам РФ – официальное трудоустройство (любой город).

Гражданам других стран перевод на карту, Киви, Яндекс и т.д.

Напишите кратко о себе, приложите примеры работы, расскажите, что вы умеете, что делали, что любите, что получается и т.д.

Обратите внимание – обязательно наличие скайпа, гарнитуры и возможности разговаривать по скайпу в рабочее время. Это ключевой момент.

P.S: совмещение не подойдет – работа исключительно на полный рабочий день