Разработать по модулю электронный журнал записи на прием для салона красоты. Полностью самостоятельная разработка на основании EXT JS Сейчас нужно делать изменения в коде модуля .
Ищем вебмастера на постоянную работу, удаленка
Ищем удаленного специалиста на полный рабочий день (8 часов), оклад от 15 000 рублей в месяц.
Обязанности:
– вносить изменения в контент сайта;
– добавлять на сайты счетчики;
– править мета-теги.
– вносить правки в вёрстку;
Необходимые знания:
– html / css;
– желательно поверхностное знание php, js+jquery (не должна пугать логика формы обратной связи и выпадающее меню);
– опыт работы с phpmyadmin (на уровне экспорт / импорт, редактирования записей);
– базовые навыки владения графическим редакторам (кадрирование, изменение размера).
Ключевые личные качества:
– Инициативность (желание учиться);
– Аккуратность (проверка своей работы перед сдачей);
– Ответственность.
Будет хорошо, если:
– у вас есть представление о том, что такое SVN или любая другая система контроля версий;
– у вас уже установлен и настроен локальный вебсервер с виртуальными хостами;
Будет просто отлично, если:
– у вас стоит Ubuntu;
– у вас стоит PhpStorm.
Гражданам РФ – официальное трудоустройство (любой город).
Гражданам других стран перевод на карту, Киви, Яндекс и т.д.
Напишите кратко о себе, приложите примеры работы, расскажите, что вы умеете, что делали, что любите, что получается и т.д.
Обратите внимание – обязательно наличие скайпа, гарнитуры и возможности разговаривать по скайпу в рабочее время. Это ключевой момент.
P.S: совмещение не подойдет – работа исключительно на полный рабочий день
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Исправить мелкие баги. Задание пристегнуто к проекту. Просьба ставить реальные сроки и стоимость. Наличие skype/Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Добрый день, фрилансеры. Нужен скрипт кешбек сервиса по типу: http://vk.cc/2OLRAB http://vk.cc/2OLRK9 Подробное ТЗ будет обсуждаться с потенциальным исполнителем. В заявке напишите на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна сортировка: а) по цвету б) по размеру в) по цене г) По производителю (это должно быть как фильтр...тоесть к примеру я ставлю красный цвет размер 300х600 производитель китай ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. На айфоне 5 не отображается нужное изображение. Нужно посмотреть почему и поправитьВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, друзья! Компания по разработке сайтов GrosLab ищет опытного PHP программиста в команду. Работа удаленно. Наши пожелания к кандидату: - опыт разработки на PHP с использованием БД MySQL ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Доки по API: disqus.com/api/docs/ Необходимо написать 2 скрипта на PHP: 1. Получение через API базы комментариев, с последующим сохранением базы в свою Mysql базу и выводом комментарием на страницах, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Сайт www.mirsumok.com.ua на движке Joomla 1.5.22 Stable, VirtueMart версия 1.1.9 Сайт находиться на арендованном сервере. Ранее мне программист проводил работы с сайтом и сказал, что сервер не правильно настроен и из-за этого сайт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Что необходимо сделать: 1. Сделать невозможным заказ товара (размера) если его количество меньше чем указывает покупатель (сейчас бывает такое что в размере после заказа было количество 1, а становиться -1). 2. Настроить отображение ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад