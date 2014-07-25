Разработать по модулю электронный журнал записи

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки146 просмотров

Разработать по модулю электронный журнал записи на прием для салона красоты. Полностью самостоятельная разработка на основании EXT JS

Сейчас нужно делать изменения в коде модуля .

JavaScript
11 лет назад
moremovie
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров