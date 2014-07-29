Исправить мелкие баги на сайте WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки162 просмотра

Исправить мелкие баги.

Задание пристегнуто к проекту.

Просьба ставить реальные сроки и стоимость.

Наличие skype/

WordPress
11 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$40
2 дня
Отлично выполненная работа. Все четко и в срок!
Не первый раз работаю с Александром, и как всегда - четкое ТЗ - быстрая проверка - оплата вовремя

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад