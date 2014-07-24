Исправить скрипт конечного автомата на сайте

Скрипт на сайте сделан полгода назад и работал исправно (собственно, сейчас он тоже работает на хроме в линуксе и в опере22 на винде)

Теперь не работает.

необходимо найти и исправить причину, а также за отдельную плату сделать, чтобы анкета работала также на IE 10++ и на мобильных устройствах

http://www.karaush.com/test_master_carrier.php

использовать нужно:

jquery 1.8

html5

принцип конечного автомата