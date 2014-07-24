Здравствуйте. Ищу программиста, отлично знакомого с Битриксом (опыт нескольких магазинов, знание API). Заработная плата - 10$ в час. Только бэкэнд и только Битрикс, никакой верстки не будет. Работа попроектно. Есть возможность устроиться в ...
Исправить скрипт конечного автомата на сайте
Скрипт на сайте сделан полгода назад и работал исправно (собственно, сейчас он тоже работает на хроме в линуксе и в опере22 на винде)
Теперь не работает.
необходимо найти и исправить причину, а также за отдельную плату сделать, чтобы анкета работала также на IE 10++ и на мобильных устройствах
http://www.karaush.com/test_master_carrier.php
использовать нужно:
jquery 1.8
html5
принцип конечного автомата
Выбранный исполнитель
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