Исправить кодировку базы Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок117 просмотров

Здравствуйте,

Имеется база сайта для Mambo 1.0.15, перенес на другой хостинг, обновил ее до Joomla 2.5, кодировка слетела.

Сколько будет стоить исправить кодировку базы с Latin-1 на UTF-8?

Joomla
11 лет назад
freezeman
Алексей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров