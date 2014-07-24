Необходимо спарсить все товары с магазина на движке "Melbis Shop" в "Magento". Примерно 4000 товаров. Из атрибутов необходимо парсить: - Категория, подкатегория - Название, короткое описание, подробное описание - ...
Прикрутить 2 скрипта на сайт
Есть готовый сайт infobusiness24.info/test_drive
1. Необходимо сделать всплывающее окно, ведущее на другую страницу - пример irinarozenberg.com/ Окно появляется когда человек хочет покинуть сайт.
2. Поставить скрипт таймера, который начинает отсчет каждые 24 часа снова.
Аналогично сделать на сайте infobusiness24.info/supersales
Коды самих сайтов предоставляю.
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