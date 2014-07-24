Прикрутить 2 скрипта на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок224 просмотра

Есть готовый сайт infobusiness24.info/test_drive

1. Необходимо сделать всплывающее окно, ведущее на другую страницу - пример irinarozenberg.com/ Окно появляется когда человек хочет покинуть сайт.

2. Поставить скрипт таймера, который начинает отсчет каждые 24 часа снова.

Аналогично сделать на сайте infobusiness24.info/supersales

Коды самих сайтов предоставляю.

11 лет назад
phenixpromo57
Владислав 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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