Программист по 1 С Bitrix!

Ищем Программиста по Битриксу, на постоянную работу (удаленка) в Сео-Компанию.

Основные Требования: Качественно и в Сроки сдавать проекты, быть на связи по скайпу в течении раб. дня.

Сотрудничать с projект-менеджером, дизайнером и др. Ответственно относится к работе! Оперативно реагировать на исправления и доработки.

Портфолио Обязательно. Сертификация Битрикса желательна! Обращаем внимание на Отзывы.

Предпочтения отдает региональным специалистам, фрилансерам и веб-студиям.

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