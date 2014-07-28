Небольшие правки интернет-магазина на PrestaShop

Есть интернет-магазин нa Prestashop.

Подключили два дополнительных языка. И вот две задачи:

1)Основной момент убрать префикс (ru) с адресной строки. То есть в урлке русского языка не должно быть /ru/

В украинской и английсой версии /uk/ и /en/ остаются.

2) Отладить переход на страницу "Продукция" (Каталог) - это один из пунктов главного меню.

Ссылка на раздел «Продукция» должна изменяться путём переключения языка и вести на страницу продукции

соответствующего языка. Но сейчас этого не происходит на украинской и на английской версии. Нужно пофиксить

Если есть вопросы - пишите.