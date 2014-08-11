Доработка сайта

Есть замечательный сайт (http://test2.phpist.com.ua/main/index), который находится в стадии разработки. Некоторые вещи надо оптимизировать, потому что с ними не сталкивался программист, так как не специализировался на фишках соц.сетей. Сейчас интересует следующее:

1. Надо сделать статус пользователя(в сети/не в сети)

2. Прикрепление любых фото (я так понимаю их надо сжимать при загрузке до определенного размера)

3. Лента новостей(отображаются последние события на сайте см. рисунок)

Для сайта используется фреймворк Codeigniter.

Интересует срок и цена по каждому пункту. Если человек зарекомендует себя то возможно дальнейшее сотрудничество. Работа по заявке.