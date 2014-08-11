Доработка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки329 просмотров

Есть замечательный сайт (http://test2.phpist.com.ua/main/index), который находится в стадии разработки. Некоторые вещи надо оптимизировать, потому что с ними не сталкивался программист, так как не специализировался на фишках соц.сетей. Сейчас интересует следующее:

1. Надо сделать статус пользователя(в сети/не в сети)

2. Прикрепление любых фото (я так понимаю их надо сжимать при загрузке до определенного размера)

3. Лента новостей(отображаются последние события на сайте см. рисунок)

Для сайта используется фреймворк Codeigniter.

Интересует срок и цена по каждому пункту. Если человек зарекомендует себя то возможно дальнейшее сотрудничество. Работа по заявке.

CodeIgniter
11 лет назад
LDL_
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

prosta4ock
Артем 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Артем выполнил работу качественно и в срок. Дал дополнительные рекомендации.Все понравилось. Рекомендую.
Отличный заказчик . Четкое ТЗ. Оплата без задержек. Рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

prosta4ock
Артем 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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