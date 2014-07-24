Адаптивный шаблон и доработка сайта

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки250 просмотров

Добрый день.

Требуется обновить дизайн сайта.

Требуется помощь в создании нового адаптивного шаблона и его установка на готовый сайт.

Также требуется консультации и помощь в доработке системы.

Монетизация.

Внедрение справочника и системы форумов.

Symfony 1.4

Symfony
11 лет назад
hmanty
Никита 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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