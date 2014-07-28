Сверстать страницу + скрипт

Необходим "каркас" веб-страницы.

На странице в ряд расположены 5 кнопок «Принять участие».

При нажатии на одну из кнопок происходит два события:

1. Всплывает попап с формой регистрации*

2. Остальные 4 кнопки закрываются с надписью "НЕДОСТУПНЫ".

3. При повторном заходе на страницу - кнопок нет (спрятаны, неактивны) и сообщение по типу «поезд ушел»

Новый пользователь (другой ПК) – цикл повторяется (5 кнопок – нажал – попап - остальные кнопки неактивны)

*Регистрация происходит с помощью скрипта (формы регистрации) сервиса Смартреспондер с и скрипта отправки регданных на email администратора.

Скрипт отправки на мейл админа и смарта в наличии (возможно придется доработать)

5 кнопок – 5 отдельных попап-регистраций (разные id рассылок)

Проект делаете на своем ресурсе. Показываете нам часть выполненной работы – оплачиваем 50%. Остальные 50% при завершении проекта.