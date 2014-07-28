WordPress, Magento, WooCommerce. Разработка сайтов, интернет-магазинов, верстка, программирование.
ВЕРСТКА:
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).
- HTML5
- CSS3
- Twitter Bootstrap
- jQuery еффекты (слайдеры, всплывающие окна, меню и т.д.)
- Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут.
- Адаптивная верстка.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Parallax effect.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии в коде
- Установка движка
- Установка плагинов
- Установка шаблонов
- Создание сайтов
- Натяжка шаблонов
- Разработка шаблонов
- Разработка плагинов
- Создание интернет-магазина с WooCommerce
Несколько примеров
http://vividkiev.com/ - доработки по скриптах
http://www.ergisgroup.ru/ - верстка
http://www.zavodsporta.ru/ - работа с magento front-end
http://www.bobyakov.ru/service/support/ - верстка
Портфолио
- Landing page + эффекты355 просмотров
- Разработка оплаты через PayPal vividkiev.com214 просмотров
- Landing page + эффекты224 просмотра
- Создание сайта для конкурса208 просмотров
- Верстка сайта188 просмотров
- Верстка сайта "Анапа"235 просмотров
- Верстка и AJAX отправка формы227 просмотров
- Верстка сайта "Професии"182 просмотра
- Верстка HTML177 просмотров
- HTML верстка сайта "Твоя сеть"193 просмотра
Отзывы заказчиков
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10 отзывов
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