seriuskozak

Козак seriuskozak

 
30 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 дней назад
WordPress, Magento, WooCommerce. Разработка сайтов, интернет-магазинов, верстка, программирование.

ВЕРСТКА:

  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).
  • HTML5
  • CSS3
  • Twitter Bootstrap
  • jQuery еффекты (слайдеры, всплывающие окна, меню и т.д.)
  • Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут.
  • Адаптивная верстка.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Parallax effect.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии в коде
WORDPRESS:

  • Установка движка
  • Установка плагинов
  • Установка шаблонов
  • Создание сайтов
  • Натяжка шаблонов
  • Разработка шаблонов
  • Разработка плагинов
  • Создание интернет-магазина с WooCommerce
Опыт разработки HTML, PHP, CSS, JS - более 3-х лет.

Несколько примеров

http://vividkiev.com/ - доработки по скриптах

http://www.ergisgroup.ru/ - верстка

http://www.zavodsporta.ru/ - работа с magento front-end

http://www.bobyakov.ru/service/support/ - верстка

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapWooCommerceMagentojQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
gadgetmen
Николай 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Реализовать переход по кнопке как в примере
Все супер. Отличная работа в срок и четко по ТЗ.
Все понятно и быстро
Ответный отзыв
nicholas29
Николай 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
8 баллов
9 лет назад
Всплывающее окно корзины на Joomshopping
Работа сделана хорошо. Рекомендую.
Отлично
Ответный отзыв
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Сверстать интерактивный лендинг
Все сделано качественно и в срок.
Чёткое ТЗ, своевременная оплата
Ответный отзыв
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Скрипт плавающего баннера AdSpot (Slider)
Сергей сделал задание буквально за несколько минут и в полном необходимом объеме. Продолжим сотрудничество.
Заказчик - профессионал. Не задает лишних вопросов, ясное и понятное ТЗ. Оплата мгновенная. Рекомендую
Ответный отзыв
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сверстать страницу + скрипт
Отличный фриланс. Сделал работу качественно и вовремя. Всегда был на связи. Рекомендую.
Приятно работать с профессионалом. Без лишних вопросов, оплата вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
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