Написать обзор для темы WordPress на английском

Нужно написать подробный обзор на тему WordPress на английском языке. Опыт в работе с темами и плагинами обязательный. Пример обзора - https://www.cloudways.com/blog/oceanwp-theme-review/

Объем и формат статьи примерно такой же.

Тема для которой нужно написать обзор - https://themeforest.net/item/woodmart-woocommerce-wordpress-theme/20264492

На этой странице вы можете почитать про основные достоинства которые и нужно будет высветлить в обзоре.